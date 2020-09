A cura della Redazione

Questa notte è esploso un ordigno artigianale in via Pessina a San Giorgio a Cremano, che per fortuna ha provocato solo danni materiali al portone d'ingresso di un condominio e spavento tra i residenti senza che nessuna persona venisse lesa.

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Stazione locale, diretti dal Comandante Di Candio, i quali hanno già acquisito e visionato le immagini riprese dalle telecamere.

Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Giorgio Zinno sulla sua pagina di facebook. "Sono certo - ha affermato - che gli investigatori faranno luce su questo vile atto che scuote le coscienze di tutti noi e che mi induce a chiedere ancora una volta maggiore sorveglianza sul nostro territorio, specialmente nelle ore notturne. Più volte infatti, nel corso di vari confronti avuti con i vertici delle Forze dell’Ordine e con la Prefettura, ho ribadito la necessità di più agenti in città. In un periodo tanto delicato, tutti i cittadini devono sentirsi liberi di vivere il proprio territorio, senza alcun timore, né alcuna pressione".