Preoccupati di cosa potesse essere capitato al padre 79enne, un ercolanese di 41 anni ha denunciato la scomparsa del genitore ai carabinieri della Tenenza di Ercolano. L'anziano si era allontanato da casa sua nelle prime ore del mattino per andare a fare delle piccole commissioni in città, quando - come invece faceva solitamente - non era rientrato a casa per il pranzo.

Allertata la Centrale Operativa della Compagnia di Torre del Greco, da subito si sono attivate le ricerche dell’anziano. Nel frattempo era stata segnalata una persona in quota al Vesuvio in stato confusionale. I militari della Tenenza di Ercolano hanno immediatamente raggiunto e hanno constatato che si trattava proprio del 79enne che stavano cercando.

L’uomo, dopo essere stato visitato dal personale sanitario, è stato affidato ai propri familiari ed è tornato a casa.