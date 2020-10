A cura della Redazione

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano e i militari del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Stazione “Parco” di Ottaviano, con il supporto di personale dell’ASL NA3 di Pomigliano d’Arco, dell’Inps e della Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli, hanno effettuato un controllo presso un opificio in via Pianillo a San Giuseppe Vesuviano.

La titolare dell'attività, una 27enne bengalese, è stata sanzionata poiché risultavano insufficienti gli spazi tra le postazioni per il normale movimento dei lavoratori e per la presenza sui pavimenti di vari materiali che ostruivano il passaggio; per non aver sottoposto alla prevista manutenzione i luoghi e le macchine da lavoro e perché i locali WC risultavano sprovvisti dei necessari mezzi detergenti e acqua calda.

Inoltre, è stato accertato che dei 20 dipendenti presenti 10 non erano regolarmente assunti: per tale motivo alla titolare è stata intimata la sospensione dell’attività di impresa. La donna, infine, è stata anche sanzionata per non aver esibito il registro carico e scarico dei rifiuti.