A cura della Redazione

Sono 36 le persone attualmente positive al Covid-19 ad Ercolano. Lo comunica il sindaco Ciro Buonajuto.

"Oggi si è tenuta la riunione del COC (Centro Operativo Comunale) per gestire la delicata fase che stiamo vivendo - ha scritto su Facebook -. Sono molto preoccupato per l’aumento dei contagi, anche perché nessuno può conoscere gli sviluppi del virus durante l'autunno. Sto facendo salti mortali per garantire la sicurezza di tutti, nonostante le enormi difficoltà che potete immaginare".

I soggetti - ha spiegato Buonajuto - sono in buono stato di salute.

"Intanto - prosegue - abbiamo previsto un’area denominata drive-through in cui i nostri cittadini (già dai prossimi giorni) potranno essere sottoposti a tampone programmato senza scendere dall’auto, al fine di ridurre i tempi ed ottenere uno screening ampio sui cittadini di Ercolano a rischio. L’unico strumento che abbiamo a disposizione per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari, ad ora, è comportarsi con rigore e responsabilità, rispettando le regole che, ormai, conosciamo tutti molto bene".

"Purtroppo con questa preoccupazione - conclude il sindaco - dovremo convivere ancora per molto tempo, ma sono certo che con l’impegno di tutti lasceremo alle nostre spalle questo momento terribile e torneremo a vivere serenamente".