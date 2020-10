A cura della Redazione

Sono 106 gli attuali positivi al coronavirus a San Giorgio a Cremano. 39 i nuovi contagi registrati negli ultimi giorni ad esito di un numero di tamponi sempre maggiore.

Sono invece 7 le persone guarite. "Il dato va contestualizzato in ragione dei numero dei test sempre più alto - spiega il sindaco Giorgio Zinno -. Si tratta comunque di numeri alti che non devono farci abbassare la guardia. Per questo ci saranno sempre più vigili urbani in strada, per controllare e far rispettare le norme, soprattutto nel tardo pomeriggio e la sera".

Da inizio pandemia si sono ammalati 207 cittadini sangiorgesi: 93 i guariti, 8 i deceduti e 106 gli attuali positivi (di cui 4 ospedalizzati).