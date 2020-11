A cura della Redazione

Violenza domestica, carabinieri in prima linea. A Portici i militari dell'Arma hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 68enne del posto. Aveva intenzione di picchiare la moglie, ha tentato di colpirla con un pugno in pieno viso ma i carabinieri – attivati dal 112 – lo hanno bloccato e arrestato prima che potesse farle del male.

Sempre a Portici ed anche a Ercolano i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno fatto luce su due vicende controverse.

Nella prima, una 30enne si è resa protagonista di violenze ai danni dei genitori: pretendeva denaro per acquistare droga e ogni rifiuto si trasformava in percosse, minacce e insulti.

Una situazione che padre invalido e madre subivano da tempo e che si è risolta con l’arresto della figlia dopo l’ennesimo accesso di violenza.

A Ercolano i carabinieri della locale Tenenza hanno invece arrestato un 45enne del luogo. L’uomo, come molte altre volte in passato, aveva minacciato la 70enne madre convivente per ottenere denaro. Ha impugnato un bastone e rotto il vetro della porta di ingresso. I frammenti hanno ferito l’anziana che è stata soccorsa dai carabinieri. In manette è invece finito il figlio.