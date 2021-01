A cura della Redazione

Morta la balenottera arenatasi nel porto di Sorrento giovedì 14 dicembre. Il mammifero era stordito e ferito. Questa mattina, purtroppo, la balena è deceduta, come comunicato alla pagina Facebook ufficiale dell’Area Marina di Punta Campanella.

“La balenottera non ce l'ha fatta - si legge in una nota -. Purtroppo è stata individuata morta dai sub della Capitaneria di Porto"

Sul posto, oltre la Capitaneria di Porto, anche il Parco Marino, con la presenza anche del consigliere di amministrazione del CDA, Antonino Maresca, e la Stazione zoologica A.Dohrn.

"Si attende l'Asl per organizzare il difficile e complicato recupero. Informato anche il Cert (Cetacean stranding Emergency Response Team) che rappresenta il coordinamento centrale riconosciuto a livello ministeriale nei casi di interventi su grossi cetacei”, è il post della pagina Punta Campanella Parco Marino.