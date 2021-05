A cura della Redazione

A Ercolano i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un servizio di alto impatto disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Diverse le perquisizioni e i controlli a largo raggio. 91 le persone identificate e 35 i veicoli controllati.

Durante le operazioni a finire in manette – in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli – Antonio De Maria, 53enne del posto già noto alle Forze dell'ordine. L’uomo dovrà rispondere dell’evasione avvenuta il 12 maggio scorso mentre era sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Denunciato per guida senza aver mai conseguito la patente - con recidiva nel biennio - un 30enne di Ercolano. I carabinieri lo hanno fermato in via panoramica a bordo del suo scooter. Nel corso del controllo alla circolazione stradale i militari hanno sequestrato anche 2 auto e segnalato alla Prefettura un assuntore di sostanza stupefacente.