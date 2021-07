A cura della Redazione

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per minacce a scopo estorsivo e tentata rapina L.S., 41enne del posto già noto alle forze dell'ordine.



L'uomo entrato in un ristorante giapponese di Corso Garibaldi e minacciato di morte il titolare affinché gli consegnasse l’incasso. Gli ha poi spruzzato negli occhi dello spray disinfettante.



I militari sono arrivati poco dopo, allertati da un poliziotto libero dal servizio che stava cenando nel locale. Grazie alla collaborazione dell’agente, i carabinieri hanno arrestato il 41enne che è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.