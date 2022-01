A cura della Redazione

La sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, chiude scuole, piazze e stadio comunale. I dati sui contagi da coronavirus sono in rapida ascesa nel Comune abatese: in sole 24 ore si è passati da 467 positivi a 672 (+205). Una evoluzione della emergenza sanitaria che ha spinto la prima cittadina a decretare, fino al prossimo 15 gennaio, la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, del territorio.

Sulla sua pagina Facebook, la Abagnale ha pubblicato i numeri dei casi attualmente ancora positivi: 672, come detto in precedenza, dei quali ben 124 (oltre il 18%) ricompresi nella fascia di età 0-18 anni (62 tra i 14 e 18 anni), ossia quella scolare.

Ma non solo. La sindaca ha anche disposto la chiusura al pubblico di Piazza Don Mosè Mascolo, oltre che del Parco Naturale e del Parco “Padre C. Coppola, dello stadio, del palatenda e della palestra comunale nonché sospeso le attività delle scuole calcio presenti sul territorio cittadino.