A cura della Redazione

Parcheggiatore abusivo strattona vigili e poi viene arrestato dai carabinieri. È accaduto a San Sebastiano al Vesuvio.

Un 24enne di origini nigeriane, senza una casa ma già noto alle forze dell’ordine, era in via Palmieri, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio e stava parcheggiando alcune auto.Non aveva alcuna autorizzazione, ed esercitava l'attività di posteggiatore da abusivo.

Quando la polizia municipale ha provato ad identificarlo il giovane ha reagito strattonando gli agenti. Era agitato e per bloccarlo i vigili hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione.

Quando sono arrivati sul posto i militari hanno bloccato il 24enne e tra un insulto e un altro lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.