A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Portici-Ercolano" , durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via della Salute a Portici per la segnalazione di furto in abitazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato tre uomini che stavano uscendo da un appartamento e, alla loro vista, vi rientravano frettolosamente tentando la fuga dal balcone.

I tre sono stati bloccati e trovati in possesso di due chiavi bulgare, una torcia, una pinza, tre guanti, un chiavino a “L”, una mazzola, una bomboletta spray “sblocca bulloni” e tre cellulari.

C.R., G.A. e M.A., napoletani di 56, 49 e 48 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto in abitazione; inoltre, il 49enne è stato anche denunciato per aver violato la misura dell’avviso orale aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente perché trovato in possesso di un cellulare.