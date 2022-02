A cura della Redazione

San Giorgio a Cremano si appresta a celebrare Massimo Troisi. Domani, infatti, 19 febbraio, ricorre il 69esimo anniversario della nascita del grande attore e regista sangiorgese.

In occasione della XXI edizione del Premio Massimo Troisi, diretto da Maurizio Casagrande, la cantautrice Ania Cecilia ha composto il brano “L'anima fa rumore”.

Parole e musica dedicate a Massimo, piene d'amore e di malinconia che saranno presentate in occasione del 69° anniversario della nascita del grande artista. «Ho sempre sentito un forte legame con Troisi ma purtroppo non ho mai potuto viverlo. Attraverso questa canzone, - spiega Ania Cecilia - che sento molto intima, ho voluto esprimere tutto il mio amore per questo meraviglioso uomo e ineguagliabile artista».

Il videoclip del brano è stato curato da Maurizio Casagrande e sarà disponibile, dalla mezzanotte del 18 febbraio 2022, sul canale YouTube del regista, in occasione del compleanno di Troisi che avrebbe compiuto 69 anni. «La direzione artistica della XXI edizione del Premio Massimo Troisi mi ha dato la possibilità di riassaporare la straordinaria delicatezza di un grande artista - ha detto Casagrande -. Massimo mi ha insegnato ad essere profondamente napoletano, ma senza per questo essere volgare ed aggressivo. Ascoltando la bellissima canzone scritta da Ania Cecilia, la voglia di farne il video è stata immediata. Null’altro che un piccolo omaggio al “poeta” della risata».

Intanto, a San Giorgio a Cremano, sabato 19 febbraio, alle ore 10.00, alla presenza del già parlamentare Bruno Cesario che all'epoca intervenne per far finanziare i lavori di Piazza Troisi, dell'assessore alla Cultura Pietro De Martino e del vicesindaco Eva Lambiase, verrà scoperto proprio in piazza il monumento dedicato all'indimenticabile attore e regista che ritrae Massimo e la storica bicicletta de "Il Postino", l'ultimo film da lui realizzato.

«Il monumento a grandezza naturale, che si trovava all'interno delle Fonderie Righetti, realizzato dal prof. Carlo Ciavolino, è stato restaurato e già posizionato davanti al murale a lui dedicato. E' attualmente coperto in attesa della sua inaugurazione - ha detto il sindaco Giorgio Zinno -. Questo non sarà l'unico omaggio che faremo al grande Troisi e alla città. Sempre sabato 19, in contemporanea, sarà scoperta anche una targa posizionata sulla facciata del Palazzo Bruno dove è stato realizzato il murale, che ricorderà o svelerà a chi non ne è a conoscenza che proprio lì, in quel palazzo poi crollato negli anni '70, nacque Massimo Troisi. Sia il palazzo che il monumento saranno adeguatamente illuminati; i fari consentiranno di valorizzare perennemente le due opere d'arte dedicate al nostro amato concittadino. Abbiamo reso questa piazza un piccolo gioiello con spazi accoglienti che i cittadini vivono quotidianamente e grazie alle opere d'arte dedicate a Massimo Troisi, lo stiamo rendendo un luogo sempre più familiare, in cui la nostra comunità ritrova un grande senso di appartenenza e ed esprime la propria identità basata sul forte legame con Troisi. Con il monumento e la targa, voluti dall'assessore De Martino, ampliamo ulteriormente i punti di riferimento in città nell'ambito del percorso a cielo aperto dedicato a Troisi, con le panchine in via Mnazoni e via De Lauzieres; i tre murales (gli altri due sono quello realizzato da Jorit in via Galdieri e quello nella stazione circum di Piazza Troisi); la casa di Massimo Troisi, l'unica con tutti i suoi mobili e gli oggetti personali. In questo modo ricorderemo ogni giorno Massimo e non solo in occasione del suo compleanno, tenendo sempre viva la sua grandezza di attore, poeta, regista ma soprattutto di uomo con i suoi grandi valori, la sua umanità e il suo attaccamento al territorio. Massimo è un uomo di questa città - ha concluso Zinno -, un sangiorgese orgoglioso di esserlo che ha sempre evidenziato le sue origini nei film, nelle poesie e perfino nelle canzoni che scriveva».