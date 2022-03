A cura della Redazione

Una fiaccolata per la Pace, per il sostegno al popolo ucraino, per dire "no" alla guerra.

Ercolano si mobilita e manifesta la sua solidarietà ai cittadini ucraini che fuggono dalla guerra e a quelli che stanno combattendo e resistono per la loro libertà.

L'iniziativa, promosa dalla Croce Rossa e dal Comune, si terrà giovedì 17 marzo alle ore 18.15, con raduno in piazza Trieste; il corteo proseguirà poi verso piazza Pugliano.

"Sono certo che tantissimi cittadini di Ercolano non faranno mancare il loro sostegno per testimoniare con forza l’unità per la pace e contro un’aggressione militare gravissima e inaccettabile", ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto.