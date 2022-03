A cura della Redazione

Ieri mattina un addetto alla nettezza urbana di San Giorgio a Cremano ha rinvenuto una bomba carta inesplosa abbandonata a due passi dall’ingresso di una scuola elementare.

Fortunatamente i Carabinieri del reparto artificieri sono riusciti ad intervenire tempestivamente, isolando l’area e portando via l’ordigno, che è stato poi fatto esplodere all’interno della cava di Terzigno.

“Quanto accaduto è gravissimo, una vera e propria tragedia sfiorata – afferma il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli - Non voglio neanche immaginare cosa fosse accaduto se quell’ordigno sarebbe esploso mentre i bambini entravano a scuola. Un atto a dir poco vergognoso. Come si può pensare di piazzare una bomba fuori ad una scuola? Spero che il colpevole di questo gesto venga presto identificato e arrestato dalle forze dell’ordine, è chiaramente una persona pericolosa per tutti. Da tempo denunciamo la deriva criminale che sta investendo tutta la Campania, questo fenomeno va fermato con il pugno di ferro, telecamere e presidio del territorio. Questa gente senza scrupoli va fermata subito e non si può più aspettare – conclude Borrelli -. Solo un miracolo ha fatto sì che il netturbino ritrovasse l’ordigno e nessuno si facesse male, ma non possiamo sempre aggrapparci alla buona sorte”.