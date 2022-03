A cura della Redazione

Serata di ispezioni per i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco nell’ambito dei servizi volti al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto delle normativa sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e delle norme anti-contagio.

A Ercolano i carabinieri della locale Tenenza, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, hanno controllato un’attività commerciale a via San Vito. Durante i controlli i militari hanno trovato 6 lavoratori su 10 che non erano mai stati regolarmente assunti. Lavoratori in nero e sono state riscontrate anche diverse violazioni amministrative e penali per un totale di 71mila euro circa.

I carabinieri hanno constatato infatti che le vie di fuga e le uscite di emergenza fossero inadeguate e che il titolare non avesse predisposto per i suoi dipendenti le previste visite mediche e l’adeguata formazione. L’attività è stata sospesa mentre il titolare è stato denunciato a piede libero.