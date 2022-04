A cura della Redazione

Oltre 11 milioni di euro destinati alla riqualificazione urbana e sociale di Ercolano.

Questo pomeriggio, in Regione Campania, è stato sottoscritto il Programma Integrato Città Sostenibile, firmato dal presidente Vincenzo De luca e dal sindaco Ciro Buonajuto. Per la Città degli Scavi in arrivo 11,2 milioni di fondi regionali.

Gli interventi sono suddivisi in quattro settori strategici: riqualificazione urbana delle aree degradate; riconversione di immobili per fini sociali; incentivi alle imprese del territorio; progetti di digitalizzazione per migliorare i servizi ai cittadini.

"Sono investimenti importanti per Ercolano - ha detto De Luca -. Anche per questo abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale la massima velocità, trasparenza e qualità nella realizzazione delle opere".