A cura della Redazione

Duro post su Facebook del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, che pubblica l’immagine di un cumulo di spazzatura abbandonato in strada, in pieno centro, nei pressi del Museo MAV. Ci troviamo a pochi passi dall’ingresso degli Scavi archeologici, ogni giorno visitati da migliaia di turisti che, una volta scesi dai treni della Circumvesuviana alla stazione di Ercolano Scavi, devono percorrere proprio via IV Novembre per raggiungere il sito culturale.

«E’ questa l’immagine che vogliamo dare della città? - tuona Buonajuto -. Abbiamo elevato decine di sanzioni, negli ultimi giorni, contro incivili beccati a lasciare rifiuti. Spesso questi farabutti mi ridono dietro, urlando che non hanno nulla da perdere e che le multe le stracceranno; qui non si tratta solo di soldi, ma anche di dignità e di rispetto. Stamattina mi ritrovo nuovamente questa scena».

Poi, la chiosa finale: «Ercolano è piena di turisti e stiamo facendo i salti mortali per far ripartire l’economia della Città dopo la pandemia. Ora basta, vergognatevi», ha sbottato Buonajuto.