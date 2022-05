A cura della Redazione

Reati tributari, sequestro a carico di un imprenditore di Poggiomarino. I finanzieri del Gruppo di torre Annunziata hanno eseguito il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta della Procura oplontina, nei confronti del rappresnetante legale di una azienda operante nel settore del trasporto merci su strada.

Per gli inquirenti, avrebbe omesso di versare le rienute alla fonte su emolumenti erogati nell'anno di imposta 2017, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2018, per l'importo di 453.061,73 euro, superando così la soglia di rilevanza penale fissata dalla legge in 150.000,00 euro.

L'indagato avrebbe trattenuto le ritenute certificate dalle buste paga dei propri dipendenti omettendo, però, di versarle all'Erario.

L'intera somma dovuta al Fisco è stata rinvenuta su molteplici conti correnti e sequestrata.