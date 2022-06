A cura della Redazione

È finito in manette per porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione un 31enne incensurato di Volla.

L'uomo è stato fermato questa notte in via Filichito, mentre era a bordo della sua Audi A3 insieme ad altri quattro amici e un minorenne.

Addosso aveva una pistola calibro 22 con matricola ben visibile e riconducibile ad un’arma rubata nel 2013 in un’abitazione di Giugliano in Campania.

La pistola aveva il colpo in canna e sette proiettili nel serbatoio. nel cofano anche una mazza da baseball in alluminio. L'indagato è stato sottoposto a domiciliari in attesa di giudizio