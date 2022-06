A cura della Redazione

Tentano il furto di un'auto ma vengono sorpresi dai carabinieri e arrestati. I carabinieri non hanno potuto “salvare” il lunotto posteriore di quella vettura parcheggiata in via Aldo Moro a Volla. Hanno però evitato che quel veicolo fosse portato via. Grazie agli svariati servizi predisposti sul territorio, i militari della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato Igor e Valentino Ahmetovic, 21 e 29 anni, entrambi di origini casertane.

Avevano appena spaccato il vetro posteriore di una Fiat Punto parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario e quando hanno avvistato la pattuglia sono fuggiti. Sulla loro auto hanno percorso diversi chilometri, fino a quando i militari hanno sbarrato loro la strada in via Nuova delle Brecce, oltre il confine di Volla, già nel capoluogo campano.

Sono finiti in manette per tentato furto e trovati in possesso di attrezzi per lo scasso. Sono ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.