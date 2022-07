A cura della Redazione

Sarà emergenza idrica per 48 ore in tre Comuni dell'area vesuviana. La Direzione Generale per il ciclo delle acque della Regione Campania ha comunicato che, per consentire i lavori di riparazione sulla condotta adduttrice San Clemente-Cercola, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica a San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia.

I disservzi si verificheranno a partire dalle ore 22 di venerdì 8 luglio e perdureranno fino allo stesso orario di domenica 10 luglio. L’intervento di riparazione comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica su tutti i territori comunali interessati.

Predisposti servizi sostitutivi con autobotti: a San Sebastiano, dalle ore 7 del 9 luglio fino alle ore 22 del 10 luglio presso Piazzetta Palmieri (vicino casa dell’Acqua); a Massa di Somma, dalle ore 7 del 9 luglio fino alle ore 22 del 10 luglio presso Piazza dell’Autonomia; a Poellena Trocchia, dalle ore 7 del 9 luglio fino alle ore 22 del 10 luglio presso via Esperanto (area mercatale).