"Vergognatevi e sappiate che questa partita non la vincerete mai!". Ci va giù duro Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, all'indomani del rinvenimento, in una intercapedine ricavata in un muro dell'istituto scolastico "Maiuri", di un castello di una pistola ad opera dei carabinieri. Si tratta di un pezzo dell'arma, ossia il calcio.

"Chi usa le scuole per nascondere le armi non merita nessuna pietà - prosegue Buonajuto -. La nostra battaglia contro ogni forma di illegalità non si ferma. Grazie alle forze dell'ordine per il loro lavoro. Noi andiamo avanti! Gli istituti scolastici devono essere luoghi sicuri di crescita e di cultura".

Il sindaco annuncia infine che "tra qualche giorno, in ogni scuola e nelle aree limitrofe, ci sarà la videosorveglianza. Indietro non si torna!".