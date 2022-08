A cura della Redazione

Servizio a largo raggio a Torre del Greco e Ercolano per i Carabinieri della Compagnia corallina. Nel pomeriggio di ieri, 8 agosto, i militari hanno setacciato le strade della città degli scavi.

Qui i militari della sezione operativa hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio e guida senza patente un 22enne del posto. Il ragazzo è stato controllato a via Belvedere mentre era a bordo di un’utilitaria. Perquisito, è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish suddivisi in 5 involucri e della somma in contanti di 305 euro ritenuta provento del reato.

Durante le operazioni i carabinieri hanno trovato un castello (l'impugnatura o calcio) di una pistola Beretta sul quale verranno effettuati accertamenti balistici. La parte dell’arma era stata nascosta in una cavità ricavata all’interno dell’istituto comprensivo Maiuri.

In serata, invece, i controlli si sono spostati a Torre del Greco dove è stato denunciato per porto abusivo d’arma un 21enne del posto. Il ragazzo è stato fermato nei pressi della sua abitazione e perquisito. Aveva una pistola a salve (nella foto) senza il tappo rosso e 23 munizioni. Nelle tasche del giovane anche una dose di hashish che gli è costata la segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti.