A cura della Redazione

Nella mattinata di oggi, giovedì 7 agosto, una persona ha perso la vita dopo essere stata colta da malore improvviso mentre si trovava nelle acque antistanti al Lido Azzurro sul litorale di Torre Annunziata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, 78 anni, si sarebbe sentita improvvisamnete male. Alcuni bagnanti presenti hanno notato la situazione critica e dato subito l’allarme.

Il personale del lido è intervenuto tempestivamente, allertando i soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.

A raggiungere il lido anche gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della Capitaneria di Porto. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un arresto cardiaco.

L’episodio ha profondamente scosso bagnanti e operatori del lido, in una giornata che si è trasformata in dramma nel giro di pochi istanti.