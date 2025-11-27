A cura della Redazione

Incidente sulla strada del Vesuvio in via Osservatorio, a Ercolano. Nel tardo pomeriggio di martedì 25 novembre un 27enne diretto al cratere ha perso il controllo dell’auto sotto un forte temporale: la vettura è uscita di strada ed è finita in un dirupo per circa dieci metri, ribaltandosi. Il giovane, rimasto intrappolato, ha chiamato i familiari che hanno poi allertato i soccorsi.

Polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118 sono riusciti a recuperarlo rapidamente nonostante le difficili condizioni meteo. Trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco e sottoposto all’alcol test, il ragazzo è risultato positivo. Dimesso in serata, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente