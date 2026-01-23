A cura della Redazione

Adulti, ragazzi e addirittura bambini. Sono nove in tutto e sono tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro del danneggiamento aggravato delle telecamere di videosorveglianza comunale installate a Torre del Greco tra via XX Settembre e via Napoli.

I nove - di età compresa tra i 45 e i 14 anni (il più piccolo aveva 13 anni all’epoca dei fatti) – avrebbero danneggiato le telecamere comunali in 3 distinti episodi avvenuti il 30 settembre, il 3 ottobre e il 13 novembre 2025. Gli indagati avrebbero danneggiato le telecamere con dei palloni da calcio.

In questo periodo dove la sicurezza è fondamentale e i mezzi come le telecamere sono davvero importanti, i carabinieri hanno avviato le indagini e comparato le immagini dei sistemi di videosorveglianza ai profili social dei protagonisti dell’evento. Volti e tatuaggi hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni. Sono stati tutti denunciati.