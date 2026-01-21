A cura della Redazione

Blitz antidroga a Ottaviano per i carabinieri della locale stazione che, insieme ai militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno perquisito l’abitazione di un 43enne già noto alle forze dell’ordine.

Durante le ricerche sono sati rinvenuti e sequestrati 80 grammi di cocaina pronta per essere venduta e la somma in contanti di 4mila euro ritenuta provento del reato.

Sequestrati anche materiale per il confezionamento della droga e la pesatura. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.