Due giorni fa alcuni ladri si sono introdotti nella succursale del Liceo Pitagora-Croce dell'ex Parco Cristo Re di Torre Annunziata, che ospita la sala di registrazione del liceo musicale, portando via una cassa di amplificazione. Evidentemente non soddisfatti del bottino, con ogni probabilità gli stessi malviventi sono tornati nella notte appena trascorsa. Questa volta, però, la refurtiva è stata ancora più misera: una semplice vaporella per la pulizia dei pavimenti.

Non si tratta purtroppo del primo episodio. Ad aprile la succursale era già stata presa di mira, subendo un furto ben più ingente: strumenti musicali, microfoni, mixer e amplificatori. Materiale che, a causa del mancato finanziamento da parte della Città Metropolitana di Napoli, non è stato ancora sostituito dalla dirigenza scolastica.

Con ogni probabilità i ladri speravano di trovare nuovamente attrezzature di valore, ma sono rimasti delusi, portando via soltanto una vaporella.

La dirigente scolastica, prof.ssa Tiziana Savarese, ha sporto regolare denuncia al Commissariato di Polizia oplontino, che ora avvierà le indagini per risalire agli autori di questo ennesimo, deprecabile furto.