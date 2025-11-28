A cura della Redazione

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne di Torre del Greco, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corso Italia a Sorrento per la segnalazione di un furto in atto presso un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un uomo, identificato poi per il 30enne, intento ad infrangere la vetrata di una gioielleria con una mazza ferrata; l’uomo, incurante della presenza degli agenti, ha continuato nella sua condotta violenta fin quando con non poche difficoltà è stato bloccato.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dai poliziotti.