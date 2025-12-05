A cura della Redazione

Nel pomeriggio del 5 dicembre 2025 gli agenti della Squadra Mobile della Questura de L’Aquila hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 36 anni residente a Torre del Greco. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, riguarda accuse di rapina in concorso e tredici episodi di furto.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i reati sarebbero stati commessi in un arco di tempo ristretto, tra il 26 marzo e il 24 aprile scorsi, ai danni di esercizi commerciali, abitazioni e di un liceo musicale di Torre Annunziata. Proprio quest’ultimo istituto sarebbe stato preso di mira per quattro giorni consecutivi, con ingenti danni alla struttura e l’asportazione di beni di valore, tra cui diversi strumenti musicali.

Le indagini, condotte nell’immediatezza dal Commissariato di Torre Annunziata e coordinate dalla Procura, si sono basate in particolare sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Tale attività avrebbe permesso di identificare l’uomo ritenuto responsabile dei furti e della rapina, e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza anche a carico del presunto complice.