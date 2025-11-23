A cura della Redazione

Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni, originario di Torre del Greco e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco sono intervenuti in via Circonvallazione dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa che indicava un furto in corso all’interno di un supermercato. Una volta sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un dipendente, il quale ha raccontato di aver sorpreso l’uomo mentre tentava di portare via una scatola contenente 12 confezioni di detersivo per stoviglie. Il dipendente era riuscito a bloccarlo, notando tra l’altro che mancava un’altra scatola identica, così come già accaduto due giorni prima.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito l’intera dinamica: il 44enne aveva prelevato una scatola di detersivi e l’aveva nascosta in una traversa adiacente, dietro un muretto, per poi rientrare nel supermercato nel tentativo di sottrarne una seconda. Il suo piano è stato però interrotto dal personale dell’esercizio commerciale.

La scatola occultata è stata recuperata dai poliziotti e restituita al legittimo proprietario. Le verifiche delle forze dell’ordine hanno inoltre confermato che lo stesso uomo era responsabile anche del furto avvenuto due giorni prima, sempre con lo stesso modus operandi.

Per questi motivi, il 44enne è stato tratto in arresto per furto aggravato.

