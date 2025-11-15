A cura della Redazione

I Carabinieri della Sezione Operativa e della Stazione di Torre del Greco hanno arrestato un 77enne dopo diverse segnalazioni giunte al 112, che indicavano un uomo intento a sparare con un fucile a pallini contro alcune auto in sosta, affacciato dal tetto della propria abitazione.

Raggiunta la casa, i militari hanno scoperto al suo interno un vero e proprio laboratorio artigianale per la modifica di armi e la produzione di proiettili.

A colpire subito l’attenzione, una carabina Anschutz calibro 4.5 con matricola abrasa, arma clandestina sulla quale sono in corso accertamenti. Nel locale sono stati inoltre rinvenuti una pistola calibro .22, tre fucili ad aria compressa di fabbricazione artigianale, oltre a inneschi, buste di pallini di ferro e vari componenti riconducibili ad armi in fase di assemblaggio.

Il 77enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.