La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto la proroga di un anno dell’ordine di sgombero relativo al complesso di housing sociale situato a Sant’Agnello, in via MB Gargiulo. Il nuovo termine è fissato al 20 dicembre 2026, in luogo della scadenza originaria del 20 dicembre 2025.

Il provvedimento riguarda un articolato comparto edilizio composto da 53 unità abitative, 64 box auto, 12 posti moto, 13 cantine, un locale deposito, una palestra riabilitativa e 16 beni comuni, tra cui androni e scale, attualmente occupati.

La Procura ha chiarito che, contrariamente ad alcune notizie circolate sulla stampa, l’ordine di sgombero emesso il 20 ottobre 2025 non è mai stato sospeso in attesa della sentenza di primo grado del Tribunale. La decisione di prorogare il termine è stata assunta esclusivamente per ragioni di opportunità, legate all’imminenza delle festività natalizie e di fine anno.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio giudiziario, non è stato ritenuto opportuno avviare le operazioni di sgombero coatto in un periodo particolarmente delicato sotto il profilo sociale e umano. La proroga consente dunque agli occupanti di disporre di un ulteriore anno prima dell’esecuzione forzata del provvedimento.