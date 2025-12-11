A cura della Redazione

I Carabinieri della tenenza di Cercola hanno intercettato la banda dell’Audi A3 nera responsabile di decine furti in appartamenti tra Pollena Trocchia, Cercola, Massa di Somma e Volla. Il veicolo, ricercato da settimane, è stato fermato ieri alle 18:30. A bordo c’erano quattro persone, tre con il volto coperto. All’alt dei militari, i sospetti sono fuggiti abbandonando l’auto e dileguandosi sui binari della ferrovia. Nell’auto ritrovati arnesi da scasso e targhe false. I 4 soggetti sono attivamente ricercati.

Il controllo del mezzo ha confermato i sospetti degli investigatori, che da tempo seguivano le tracce dell’auto coinvolta in decine di colpi. Il sequestro rappresenta un risultato importante: dal veicolo, cui si è risaliti anche grazie alla cittadinanza che ha divulgato le immagini delle telecamere private che hanno ritratto la banda in azione, si è già profilato l’identikit della banda i cui componenti hanno le ore contate. Le loro azioni hanno generato grande allarme tra i residenti e la Tenenza di Cercola ha avviato sin fa subito le ricerche per cercare di fermare il gruppo. Secondo indiscrezioni in queste ore sono in corso diversi controlli nei campi rom delle zone limitrofe a quelle dove sono stati commessi i furti denunciati.

Per le comunità di Pollena Trocchia e Cercola si chiude una fase di preoccupazione che aveva mobilitato cittadini e forze dell’ordine in attesa che i ladri siano assicurati alla giustizia.

