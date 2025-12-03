A cura della Redazione

Nell'ambito delle iniziative previste dal Parco archeologico di Pompei per il mese di dicembre, l'Archeoclub d'Italia aps-sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi " , il Gruppo storico oplontino e il Gruppo archeologico Nuceria nei giorni 7 e 14 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 saranno ad Oplontis per itinerari guidati gratuiti nella Villa di Poppea sul tema "Musica, maschere, danza e strumenti musicali del mondo antico".

Accoglierà i visitatori l'associazione rete di Ospitalità Diffusa ArevOd.

Il 7 dicembre, prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito. Il 14 si applica la tariffa ordinaria, 8 euro, con riduzioni e gratuità secondo normativa.