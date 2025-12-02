A cura della Redazione

Il nostro giornale, insieme a tantissimi utenti di Facebook, ha da tempo denunciato lo stato pietoso do strade e marciapiedi di Torre Annunziata. Strade dissestate anche per l’approssimazione dei lavori che vengono eseguiti dalle ditte incaricate dalle società di utenze (acqua, luce, gas, telefonia, fibra ottica).

Da parte del Comune oplontino mai nessuno controllo, mai nessuna sanzione nei confronti di queste imprese che violentano continuamento il nostro territorio.

A qualche decina di chilometri di distanza da Torre Annunziata c’è, invece, chi ha dichiarato “guerra” alle imprese che realizzano in malo modo lavori per l’installazione della fibra. Si tratta del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Riportiamo il post che il primo cittadino ha pubblicato sulla pagina di Facebook "Terra mja", una vera e propria dichiarazione di guerra nei confronti delle imprese che eseguono lavori per conto di società lungo le strade del comune di Bacoli.

“Ho provveduto a bloccare tutti i cantieri per la realizzazione della fibra nella nostra città - commenta il primo cittadino -. Hanno lasciato alcune strade di Bacoli, appena rifatte, in condizioni indecenti. Abbiamo già elevato multe per migliaia di euro. E altre ancora arriveranno. Devono pagare per ogni centimetro quadrato che ci hanno deturpato. Non solo con i verbali. Ma anche, e soprattutto, in tribunale. Per questo motivo ho appena firmato la denuncia contro tutti i responsabili delle ditte incaricate: dai direttore dei lavori ai responsabili della sicurezza. Tutti. Non faremo sconti a nessuno. Riteniamo siano stati commessi reati contro la sicurezza pubblica e privata. A seguito di eventuali condanne, richiederemo i danni economici non solo alle società ed alle ditte, ma anche ai tecnici diretti interessati. Non vi darò tregua. È intollerabile che società di portata nazionale ed internazionali possano pensare di trattare la nostra città con superficialità. Vi saremo con il fiato sul collo fino a quando non avverrà l’ultimo ripristino stradale fatto a regola d’arte. Pagherete tutto. E se non imparerete ad avere rispetto di Bacoli, qui non ci metterete più piede. È una promessa. Una denuncia alla volta. Una multa alla volta. Una cacciata alla volta”.

Che dire, veramente un sindaco con le p….!