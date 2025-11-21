A cura della Redazione

Il Tribunale di Torre Annunziata ha emesso oggi una sentenza di condanna per sei persone coinvolte nella maxi lottizzazione abusiva che, per oltre cinquant’anni, ha interessato l’area del complesso turistico “Resort Paradiso”, nella frazione Orsano di Lettere. Il Giudice Monocratico, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha inflitto a ciascun imputato un anno di arresto e 25mila euro di ammenda, disponendo inoltre la confisca definitiva della struttura già sequestrata nel 2019, che entrerà nel patrimonio del Comune di Lettere.

Secondo quanto ricostruito nel lungo processo avviato nel 2020, la lottizzazione abusiva sarebbe stata portata avanti dal 1964 al 2015 attraverso interventi edilizi privi di titoli o realizzati sulla base di autorizzazioni illegittime, in un’area soggetta a vincoli paesaggistici e classificata a elevato rischio idrogeologico. Le opere abusive, estese su più zone, avrebbero completamente alterato la morfologia originaria del territorio.

Il complesso, costruito a monte di via Petrelle, avrebbe invaso persino porzioni di suolo pubblico, mentre nell’area a valle sarebbero stati realizzati parcheggi interrati, cucine, locali accessori e ampie superfici pavimentate mediante scavi e opere di contenimento di grande impatto ambientale. Un’ulteriore struttura, formalmente autorizzata come autorimessa pertinenziale in via San Martino, era destinata di fatto al parcheggio della clientela del resort.

La Procura ha contestato non solo una lottizzazione materiale, legata alle opere abusive, ma anche una lottizzazione negoziale, con la trasformazione di terreni agricoli in aree funzionali all’ampliamento della struttura ricettiva.

Il giudice ha riconosciuto che l’intervento illecito ha provocato un danno ambientale profondo e irreversibile, aumentando il carico urbanistico della zona, compromettendo l’assetto del territorio e aggravando le criticità idrogeologiche. Un’attività che, secondo la sentenza, ha inciso negativamente anche sulla qualità della vita dei residenti.