A cura della Redazione

Un furto e un tentato furto, questa notte. Ancora con la tecnica della “marmotta”.

Il primo in via Vivaldi a Marigliano. Sconosciuti hanno fatto esplodere l’ATM dell’ufficio postale e poi hanno portato via l’intero dispositivo.

Il secondo (tentato) in piazza Sant’Agnese a Pomigliano D’Arco. C’è stata ancora una volta un’esplosione ma, in questo caso, i malviventi non sono riusciti a portare via l’ATM della filiale Credit Agricole.

I danni sono ancora da quantificare, mentre le indagini e i rilievi sono condotti dal Nucleo operativo e dal Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Va ricordato che appena la notte scorsa un analogo episodio si è verificato a Scisciano con i malviventi che hanno fatto esplodere un ATM e portato via un’ingente quantità di denaro.