A cura della Redazione

Una serata di violenza domestica che lascia dietro di sé sangue, distruzione e paura. È quanto accaduto ieri sera a Sant’Antonio Abate, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in un’abitazione dopo la segnalazione di una violenta lite familiare.

All’arrivo dei militari, la scena che si è presentata era drammatica: evidenti segni di colluttazione in più ambienti della casa, oggetti rovesciati, porte danneggiate e l’albero di Natale abbattuto al suolo. Un uomo di 66 anni, in forte stato di agitazione, è stato fermato mentre tentava di aggredire nuovamente la moglie, una donna di 61 anni, già gravemente ferita. Il sangue era ovunque.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che, al culmine di una discussione, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la donna con un ferro da stiro. Non pago, l’avrebbe poi aggredita con un mestolo da cucina, fino a scaraventarle il volto contro lo spigolo del frigorifero. L’aggressione si sarebbe protratta in diversi locali dell’abitazione, causando lesioni gravi alla vittima.

I figli della coppia, presenti in casa – di 31 e 24 anni – hanno tentato con grande difficoltà di separare i genitori, raccontando ai militari di numerosi episodi di violenza avvenuti in passato.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. I sanitari hanno riscontrato fratture costali multiple, sia composte che scomposte, oltre ad altre lesioni in fase di accertamento. La vittima è stata trattenuta in osservazione nel reparto di chirurgia, con necessità di ricovero.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il 66enne è stato condotto in carcere, a disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla drammatica piaga della violenza domestica, spesso consumata tra le mura di casa, anche nei giorni che dovrebbero essere dedicati alla serenità e alla famiglia.