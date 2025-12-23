A cura della Redazione

Guerra per lo piazza di spaccio del Piano Napoli di Boscoreale agli isolati 10, 11 e 12: cinque condanne e un'assoluzione.

Nuova condanna per Luigi Di Napoli, di recente condannato per l'omicidio del commerciante Antonio Morione a trent'anni di carcere: per lui, su richiesta del pm Valentina Sincero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i giudici del Tribunale di Torre Annunziata (presidente di collegio Maria Camodeca, a latere Gabriella Ambrosino e Carmela De Simone) lo ha condannato a 11 anni e 8 mesi.

Pena più severa per Francesco Perrella, condannato a 26 anni e 8 mesi di carcere. Condanna a 15 anni per Nicola Tramparulo e a 15 anni e 9 mesi (in continuazione con una pena precedente) per Franco Crescentini, lui rimasto ferito in uno scontro a fuoco nel corso delle indagini. C

Condanna a 7 anni e 4 mesi per Ciro Manzo, è stato assolto Antonio Sorrentino. Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Boscoreale agli ordini del comandante Massimo Serra, portarono a ricostruire lo scontro in atto nel quartiere di edilizia popolare di via Settetermini negli anni scorsi.