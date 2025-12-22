A cura della Redazione

Gambizzato al Parco Trieste, 45enne ricoverato in ospedale.

Si torna a sparare a Torre Annunziata. Nel pomeriggio di ieri, il 45 F.G., pregiudicato, è rimasto ferito in una sparatoria mentre era in scooter. Medicato e operato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti che gli hanno esploso contro alcuni colpi di pistola. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata. Non è esclusa alcuna pista.