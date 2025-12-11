A cura della Redazione

Nella serata di ieri, in via Nolana a Pompei, un’auto con a bordo due giovani in fuga da un posto di controllo dei carabinieri a Boscoreale si è scontrata violentemente con un altro veicolo su cui viaggiava una coppia.

Tutti i coinvolti hanno riportato diverse ferite e sono stati trasferiti in tre ospedali differenti, ma nessuno versa in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Pompei, i carabinieri di Boscoreale, i vigili del fuoco e il personale del 118 per prestare i soccorsi.