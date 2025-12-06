A cura della Redazione

A Volla sono da poco passate le 14 quando i Carabinieri della locale stazione notano A. R., 68enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo ha esposto 2 stecche di sigarette di contrabbando e le sta vendendo ai passanti.

I carabinieri fermano l’uomo e decidono di perquisire la sua abitazione dove vengono rinvenute e sequestrate altre 149 stecche di bionde illegali.

Parliamo di 1.510 pacchetti per un totale di poco più di 30 chili. Il 68enne è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio.