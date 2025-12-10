A cura della Redazione

Omicidio Morione, ergastolo per l'esecutore materiale, pene più lievi per gli altri 3 imputati.

Si è chiuso poco fa il processo per l'omicidio del commerciante Antonio Morione (nella foto): ergastolo per Giuseppe Vangone, 30 anni per Luigi Di Napoli e Angelo Palumbo, 20 anni per Francesco Acunzo.

La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d'Assise di Napoli. La tragica rapina si consumò la sera del 23 dicembre 2021.

I1 Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna di tutti e quattro gli imputati alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per 2 anni.

La vicenda processuale

La vicenda processuale è quella relativa alla duplice rapina, consumata e tentata, commessa ai danni delle pescherie dei fratelli Giovanni ed Antonio Morione, site in Boscoreale, culminata con l'omicidio quest'ultimo. di Secondo la ricostruzione della Procura, condivisa dalla Corte di Assise, gli imputati avevano commesso una prima rapina presso la pescheria di Morione Giovanni e, successivamente, avevano tentato di porre in essere una seconda analoga rapina presso la pescheria del fratello Morione Antonio, non riuscendovi per la reazione di quest'ultimo, che aveva tagliato la ruota dell'autovettura dei rapinatori, servendosi di un coltello della pescheria. A seguito della reazione del titolare, erano stati esplosi, da uno dei rapinatori, almeno quattro colpi d'arma da fuoco, uno dei quali aveva colpito mortalmente Antonio Morione alla nuca.