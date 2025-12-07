A cura della Redazione

Ritrovata dai carabinieri Suamy, la ragazza 16enne di Portici scomparsa dopo l’uscita dalla scuola. Sta bene, caso chiuso.

La giovane era sparita il 2 dicembre e la denuncia di allontanamento era stata presentata il giorno stesso ai carabinieri dalla direttrice della casa famiglia dove la ragazza viveva dopo il suo allontanamenta dai genitori. La vicenda, però, era emersa soltanto ieri, quando la madre aveva lanciato un pubblico appello, raccontando che la ragazza avrebbe contattato un’amica il giorno successivo alla scomparsa, dicendole di non cercarla.

Si chiude così in pochi giorni una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità.