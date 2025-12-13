A cura della Redazione

Ancora un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri al confine tra Pompei e Boscoreale. Si tratta del secondo sinistro in meno di 24 ore nella stessa area, un dato che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale della zona.

Il bilancio è di tre persone ferite, tutte trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Pompei, coordinati dal colonnello Gaetano Petrocelli, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Solo pochi giorni fa, lo scorso 10 dicembre, un altro grave episodio si era verificato in via Nolana, sempre nella periferia di Pompei. In quella circostanza, un’auto con a bordo due giovani, in fuga da un posto di controllo dei carabinieri a Boscoreale, si era scontrata violentemente con un’altra vettura sulla quale viaggiava una coppia. Tutti i passeggeri coinvolti avevano riportato ferite ed erano stati trasferiti in tre diversi ospedali.

Una sequenza di incidenti che desta forte preoccupazione tra residenti e automobilisti e che ripropone il tema della prevenzione e dei controlli sulle principali arterie di collegamento tra i due comuni.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook