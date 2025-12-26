A cura della Redazione

Tragedia a Torre Annunziata nelle primissime ore di oggi, venerdì 26 dicembre. Una donna sulla quarantina ha perso la vita dopo essersi precipitando dal quarto piano di un edificio situato in via IV Giornate.

L’allarme è scattato poco dopo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, allertati dagli opratori della società Prima Vera, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell’episodio. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di problemi psichici ed era seguita da tempo. Viveva nell’abitazione insieme al padre anziano.

La notizia ha profondamente scosso il quartiere, lasciando sgomento tra residenti e conoscenti.