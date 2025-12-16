A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri della Tenenza di Cercola hanno effettuato un servizio a largo raggio nella cittadina a nord est di Napoli senza tralasciare le arterie di San Sebastiano al Vesuvio e Volla.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato tre persone rispettivamente di 40, 33 e di 36 anni.

I carabinieri hanno fermato i tre mentre percorrevano le strade nel comune di San Sebastiano al Vesuvio a bordo di una fiat 500X. I tre, tutti di Cercola e già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. Il 36enne è stato denunciato anche per possesso di armi visto che in tasca aveva un coltello a serramanico lungo 21 centimetri.

Le indagini proseguono per verificare se in nottata o nei giorni precedenti siano stati effettuati furti in zona.