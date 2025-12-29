Non si arresta l’escalation di furti negli appartamenti a Torre Annunziata. Dopo i due tentativi andati a vuoto nel giorno di Natale nel Parco del Sole di via Caravelli, ai danni di altrettante famiglie, nella serata di domenica 28 dicembre i ladri hanno messo a segno due nuovi colpi, questa volta riusciti.

Nel mirino dei malviventi una villetta e un appartamento situati all’interno di un parco di via Prota, colpiti a distanza di circa un’ora l’uno dall’altro. Un episodio che riaccende paure e preoccupazioni tra i residenti della zona nord della città, che tornano a vivere l’incubo dei primi mesi dell’anno, quando furti a ripetizione furono registrati tra Rampa Nunziante, via Gambardella, via Caravelli e via Prota.

I cittadini chiedono maggiore sicurezza e soprattutto una più incisiva presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali, momento in cui i ladri approfittano del buio per entrare in azione. «Sappiamo bene che le forze dell’ordine sono numericamente insufficienti per presidiare un territorio così vasto – afferma un residente – ma non possiamo vivere nel terrore di trovarci in casa persone disposte a tutto pur di portare via soldi o gioielli».

Da qui l’appello al sindaco Corrado Cuccurullo, affinché si faccia portavoce presso la Prefettura della richiesta di un rafforzamento degli organici di carabinieri e polizia. «E se questo non fosse possibile – aggiunge – allora si valuti l’impiego dell’Esercito con l’operazione Strade Sicure».

Torna così con forza il dibattito sul possibile impiego dei militari nelle strade di Torre Annunziata. Una questione già affrontata in passato in consiglio comunale, quando il gruppo politico Oplonti Futura propose di chiedere al Prefetto l’estensione dell’operazione Strade Sicure anche alla città oplontina, proposta però bocciata dalla maggioranza consiliare.

Dopo i recenti episodi criminali – tra cui anche il ferimento di un uomo e i furti negli appartamenti – Oplonti Futura è tornata a sollecitare l’intervento con un duro comunicato, ma al momento dall’amministrazione comunale non sembrano arrivare segnali di ripensamento: l’ipotesi dell’Esercito continua a essere vista come una soluzione non percorribile.

